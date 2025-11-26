Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Bloomberg оприлюднив зливи розмов Віткоффа з кремлем

26 листопада 2025, 15:09
Bloomberg оприлюднив зливи розмов Віткоффа з кремлем
джерело DR
Стів Віткофф давав поради помічнику путіна Юрію Ушакову щодо того, як правильно представити "мирний план", щоб його прийняв Дональд Трамп.

Агентство Bloomberg опублікувало стенограми розмов між американським спецпредставником Стівом Віткоффом та високопосадовцями кремля, що викликало гостру реакцію у Вашингтоні та поставило під сумнів процес підготовки американського "мирного плану" щодо України.

Що показали зливи

У першій оприлюдненій розмові від 14 жовтня Віткофф давав поради помічнику путіна Юрію Ушакову щодо того, як правильно представити "мирний план", щоб його прийняв Дональд Трамп. Він рекомендував організувати дзвінок путіна Трампу перед візитом Зеленського до Білого дому та радив "делікатно" говорити про територіальні поступки України.

Після цього, за даними Bloomberg, Віткофф зустрівся в Маямі з іншим представником кремля – головою РФПІ Кіріллом Дмітрієвим. У другій опублікованій розмові Дмітрієв та Ушаков обговорювали, як передати американцям російський "начерк" мирної угоди так, щоб його можна було видати за американську ініціативу.

Сам Дмітрієв назвав публікацію "фейком", а Ушаков припустив, що розмови могли бути перехоплені через WhatsApp.

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що в переговорах Віткоффа "немає нічого незвичайного", і назвав процес "стандартною роботою посередника". Він стверджує, що його спецпредставник "радив аналогічні речі й Україні".

Скандал у Конгресі США

На Капітолійському пагорбі відреагували жорстко. Конгресмен Дон Бейкон назвав Віткоффа "повністю на боці росії" та закликав усунути його з посад. Інші законодавці, зокрема Браян Фіцпатрік і Тед Льо, назвали його "зрадником".

У британських ЗМІ Віткоффа назвали "корисним ідіотом", а The Telegraph звернув увагу на те, що він радив "засипати Трампа похвалою".

Сенатор Ангус Кінг повідомив, що держсекретар Марко Рубіо нібито визнав: 28-пунктний план Трампа – це фактично перелік російських побажань. Сам Рубіо це заперечує, але журналісти вказують, що текст містив формулювання, характерні для російської дипломатичної мови.

За даними Reuters, москва передавала США свій варіант угоди в середині жовтня, а українська сторона одразу відкинула ключові вимоги щодо територій.

Після переговорів у Женеві план скоротили до 19-22 пунктів, прибравши найбільш проблемні положення. Оновлений документ поки не оприлюднено.

Очікується зустріч Зеленського і Трампа до кінця листопада для фінального узгодження плану. Тим часом Трамп оголосив, що Віткофф наступного тижня вирушить до москви на переговори з путіним, попри критику та вимоги його усунення.

