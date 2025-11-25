Візит Зеленського до США планують організувати до кінця листопада

Умєров каже, що делегації досягли порозуміння щодо ключових умов угоди.

Україна очікує на організацію візиту президента Володимира Зеленського до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб досягти домовленостей із президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану.

Про це заявив у вівторок вранці секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров.

Він заявив, що в Києві цінують продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля Трампа, спрямовані на завершення війни.

"Наші делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві. Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках", – написав він.

Раніше в FT повідомляли, що мирний план для України скоротився з 28 пунктів до 19.

Сьогодні, 25 листопада, міністр армії США Ден Дрісколл проводить переговори щодо плану Трампа в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів з керівником військової розвідки України та російською делегацією.