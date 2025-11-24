Мирний план США щодо України скоротився з 28 до 19 пунктів – FT

За підсумками дискусій у Женеві початкова версія "мирного плану" Трампа скоротилася.

Після переговорів у Женеві, у яких брали участь команди США та України, початкова версія "мирного плану" Дональда Трампа скоротилася з 28 пунктів до 19.

Про це повідомляє американська газета Financial Times.

За словами анонімних співрозмовників видання, знайомих із ходом дискусій, під час переговорів 23 листопада було ухвалено зміни, що призвели до скорочення пунктів, проте деталі того, які саме положення були виключені, не розкриваються.

Джерела також повідомляють, що цього тижня заплановані подальші зустрічі за участі представників Франції, Німеччини, Великої Британії, а можливо й Польщі, Фінляндії та генерального секретаря НАТО.

"Ми намагаємося запропонувати щось, що можна буде використати як контрпропозицію", - зазначив один із європейських дипломатів.

Нагадаємо, що після недільних переговорів, 23 листопада, США та Україна оголосили про підготовку "оновленого" мирного документа.

