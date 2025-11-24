Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мирний план США щодо України скоротився з 28 до 19 пунктів – FT

24 листопада 2025, 17:43
Мирний план США щодо України скоротився з 28 до 19 пунктів – FT
Shutterstock
За підсумками дискусій у Женеві початкова версія "мирного плану" Трампа скоротилася.

Після переговорів у Женеві, у яких брали участь команди США та України, початкова версія "мирного плану" Дональда Трампа скоротилася з 28 пунктів до 19.

Про це повідомляє американська газета Financial Times. 

За словами анонімних співрозмовників видання, знайомих із ходом дискусій, під час переговорів 23 листопада було ухвалено зміни, що призвели до скорочення пунктів, проте деталі того, які саме положення були виключені, не розкриваються.

Джерела також повідомляють, що цього тижня заплановані подальші зустрічі за участі представників Франції, Німеччини, Великої Британії, а можливо й Польщі, Фінляндії та генерального секретаря НАТО.

"Ми намагаємося запропонувати щось, що можна буде використати як контрпропозицію", - зазначив один із європейських дипломатів.

Нагадаємо, що після недільних переговорів, 23 листопада, США та Україна оголосили про підготовку "оновленого" мирного документа.

Зранку понеділка стало відомо, що США й Україна підготували оновлений "мирний план".

 

мирний планвійна

Останні матеріали

Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Політика
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 13:29
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Політика
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 листопада 2025, 23:22
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється