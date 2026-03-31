Польща вперше за шість років проведе стратегічні навчання на випадок війни

У квітні Польща проведе масштабне командно-штабне навчання під кодовою назвою "Край" (Kraj), у межах якого відпрацьовуватимуть дії держави на випадок воєнного конфлікту.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Вправу організовує міністерство оборони, а керуватиме нею президент за підтримки уряду та військового командування. До участі залучені найвищі посадовці країни: прем'єр-міністр, міністри, маршалки Сейму та Сенату, керівники спецслужб і командувачі Збройних сил.

Навчання передбачають імітацію ухвалення політико-стратегічних рішень, зокрема запровадження воєнного стану, перевірку механізмів кризового реагування та тестування взаємодії між цивільною владою і військовими. Результати мають стати основою для оновлення стратегічних документів. Усі деталі, зокрема точна дата, місце та перелік учасників, залишаються закритими.

Це найважливіше стратегічне навчання, яке має проводитися раз на чотири роки. Востаннє його організовували у 2019 році, ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Навчання відбуваються на тлі загострення відносин між президентом Каролем Навроцьким та урядом Дональда Туска. Нещодавня зустріч президента з ключовими польськими генералами викликала критику з боку міністра оборони, а прихильники уряду звинуватили Навроцького у спробі розширити свої повноваження за рахунок виконавчої влади. Попри політичні суперечки, військові наголошують: безпекові питання мають вирішуватися виключно в інтересах держави.