Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща вперше за шість років проведе стратегічні навчання на випадок війни

31 березня 2026, 21:16
Польща вперше за шість років проведе стратегічні навчання на випадок війни
Фото: з вільних джерел
Це найважливіше стратегічне навчання, яке має проводитися раз на чотири роки.

У квітні Польща проведе масштабне командно-штабне навчання під кодовою назвою "Край" (Kraj), у межах якого відпрацьовуватимуть дії держави на випадок воєнного конфлікту.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Вправу організовує міністерство оборони, а керуватиме нею президент за підтримки уряду та військового командування. До участі залучені найвищі посадовці країни: прем'єр-міністр, міністри, маршалки Сейму та Сенату, керівники спецслужб і командувачі Збройних сил.

Навчання передбачають імітацію ухвалення політико-стратегічних рішень, зокрема запровадження воєнного стану, перевірку механізмів кризового реагування та тестування взаємодії між цивільною владою і військовими. Результати мають стати основою для оновлення стратегічних документів. Усі деталі, зокрема точна дата, місце та перелік учасників, залишаються закритими.

Це найважливіше стратегічне навчання, яке має проводитися раз на чотири роки. Востаннє його організовували у 2019 році, ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Навчання відбуваються на тлі загострення відносин між президентом Каролем Навроцьким та урядом Дональда Туска. Нещодавня зустріч президента з ключовими польськими генералами викликала критику з боку міністра оборони, а прихильники уряду звинуватили Навроцького у спробі розширити свої повноваження за рахунок виконавчої влади. Попри політичні суперечки, військові наголошують: безпекові питання мають вирішуватися виключно в інтересах держави.

Польщавійнанавчанняросія загроза

Останні матеріали

Перська затока не хоче продовження війни. Це регіон, який намагається обмежити шкоду – RUSI
Політика
Перська затока не хоче продовження війни. Це регіон, який намагається обмежити шкоду – RUSI
Переклад iPress – 31 березня 2026, 23:57
росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут
Технології
росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут
Переклад iPress – 31 березня 2026, 16:04
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Політика
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Переклад iPress – 31 березня 2026, 12:32
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 31 березня 2026, 08:08
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Політика
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Cуспільство
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється