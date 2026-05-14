На Кубі через тривалі відключення світла почалися протести

14 травня 2026, 20:53
фото: Reuters
Міністр енергетики підтвердив, що запаси мазуту й дизеля в країні повністю вичерпані.
На Кубі стався частковий обвал енергосистеми. Без світла залишилася вся східна частина країни, зокрема і друге за величиною місто Сантьяго-де-Куба.
 
Про це пише Reuters.
 
Ситуація на острові, де проживає майже 10 мільйонів людей, стала критичною. Через спеку та дефіцит палива жителі більшості регіонів, зокрема, і столиці Гавани, залишаються без електрики великий проміжок часу.
 
Проблеми з енергопостачанням загострилися після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив санкціями країнам, що постачають паливо на острів. Через це Венесуела та Мексика припинили відвантаження нафти. Міністр енергетики Куби підтвердив, що запаси мазуту й дизеля в країні повністю вичерпані та звинуватив у цьому американську блокаду.
 
Через тривалі відключення світла в Гавані почалися масові протести. Люди вийшли на вулиці, оскільки без електрики у них псуються запаси їжі в холодильниках, а через спеку неможливо спати. Місцеві жителі заявляють, що економіка країни досягла дна.
 
Минулого тижня в ООН назвали паливну блокаду Куби незаконною, оскільки вона порушує права людей на їжу, освіту та медичну допомогу. Водночас Дональд Трамп прогнозує "колапс" Куби та заявляє про намір змінити чинний уряд країни.

 

Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
