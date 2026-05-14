У Білому домі зробили заяву за підсумками зустрічі Трампа з Сі

США та Китай дійшли згоди, що Іран не повинен мати ядерної зброї.

Президент США Дональд Трамп та очільник Китаю Сі Цзіньпін підтвердили спільну позицію щодо неприпустимості появи ядерної зброї в Ірані. Під час зустрічі в Пекіні лідери обох країн також домовилися забезпечити вільний рух енергоресурсів через Ормузьку протоку.

Про це повідомив Білий дім у Х.

"Обидві сторони погодилися, що Ормузька протока має залишатися відкритою для підтримки вільного потоку енергії. Президент Сі також чітко заявив про незгоду Китаю з мілітаризацією протоки та з будь-якими спробами стягувати плату за її використання", – зазначили у пресслужбі.

Також Білий дім повідомив, що Сі Цзіньпін зацікавлений у збільшенні закупівель американської нафти. Мовляв, Пекін планує нарощувати імпорт із США, аби в майбутньому зменшити свою залежність від постачань через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, вперше за девʼять років президент США прибув до Китаю. Як пише Bloomberg, Дональд Трамп назвав Сі Цзіньпіна "великим лідером" і заявив, що відносини між Китаєм та США "будуть кращими, ніж будь-коли".