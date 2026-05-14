14 травня 2026, 19:10
У Білому домі зробили заяву за підсумками зустрічі Трампа з Сі
США та Китай дійшли згоди, що Іран не повинен мати ядерної зброї.
Президент США Дональд Трамп та очільник Китаю Сі Цзіньпін підтвердили спільну позицію щодо неприпустимості появи ядерної зброї в Ірані. Під час зустрічі в Пекіні лідери обох країн також домовилися забезпечити вільний рух енергоресурсів через Ормузьку протоку.
 
Про це повідомив Білий дім у Х.
 
"Обидві сторони погодилися, що Ормузька протока має залишатися відкритою для підтримки вільного потоку енергії. Президент Сі також чітко заявив про незгоду Китаю з мілітаризацією протоки та з будь-якими спробами стягувати плату за її використання", – зазначили у пресслужбі.
 
Також Білий дім повідомив, що Сі Цзіньпін зацікавлений у збільшенні закупівель американської нафти. Мовляв, Пекін планує нарощувати імпорт із США, аби в майбутньому зменшити свою залежність від постачань через Ормузьку протоку.
 
Нагадаємо, вперше за девʼять років президент США прибув до Китаю. Як пише Bloomberg, Дональд Трамп назвав Сі Цзіньпіна "великим лідером" і заявив, що відносини між Китаєм та США "будуть кращими, ніж будь-коли".
 
Також Трамп запросив очільника Китаю відвідати Білий дім у вересні.
 
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
Переклад iPress – 13 травня 2026, 09:14
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
