Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США скасували відправку 4000 солдатів до Польщі

14 травня 2026, 09:44
США скасували відправку 4000 солдатів до Польщі
Фото: afp.com
Частина військових уже була в Польщі, коли операцію скасували.

Пентагон раптово скасував розміщення 2-ї бойової бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії чисельністю понад 4 тисячі військовослужбовців у Польщі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Це рішення стало частиною ширшої реорганізації військової присутності США в Європі. Раніше вже було оголошено про виведення 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини, а Трамп натякнув, що скорочення будуть ще масштабнішими, погрожуючи також вивести війська з Італії та Іспанії. Пентагон заявив, що його довгостроковою метою є перекладення основного тягаря конвенційної оборони на європейських союзників.

Рішення про зупинку розгортання викликало подив у частині оборонного істеблішменту. Міністр оборони Піт Ґегсет прискорив скорочення, хоча Європейське командування США рекомендувало лише не замінювати бригаду після чергової ротації, але не зупиняти розгортання посеред процесу. Частина обладнання та військ уже була в дорозі, коли надійшов наказ про скасування. При цьому міністр армії та керівник відомства не згадували про це рішення у своїх свідченнях у Сенаті напередодні.

Втім, польська сторона заперечує інтерпретацію американських ЗМІ. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що "ця справа не стосується Польщі", уточнивши, що йдеться про раніше оголошену зміну розгортання частини збройних сил США в Європі загалом. "Швидке нарощування потенціалу Збройних сил Республіки Польща та присутність американських військ у Польщі зміцнюють східний фланг НАТО",  наголосив він. Заступник міністра Цезарій Томчик також відкинув повідомлення ЗМІ: "Це неправда. Це повідомлення стосується Німеччини. Польща послідовно домагається збільшення присутності американських військ".

Рішення, ймовірно, викличе резонанс у Польщі, яка раніше висловлювала готовність прийняти військових, що виводяться з Німеччини. Високопосадовець НАТО запевнив, що альянс збереже потужну присутність на східному фланзі, однак Пентагон так і не пояснив, як ці скорочення вписуються в загальний план оборони Європи.

СШАПольщаПентагонвійськові

Останні матеріали

путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Політика
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Політика
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Переклад iPress – 13 травня 2026, 09:14
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється