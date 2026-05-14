США скасували відправку 4000 солдатів до Польщі

Частина військових уже була в Польщі, коли операцію скасували.

Пентагон раптово скасував розміщення 2-ї бойової бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії чисельністю понад 4 тисячі військовослужбовців у Польщі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Це рішення стало частиною ширшої реорганізації військової присутності США в Європі. Раніше вже було оголошено про виведення 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини, а Трамп натякнув, що скорочення будуть ще масштабнішими, погрожуючи також вивести війська з Італії та Іспанії. Пентагон заявив, що його довгостроковою метою є перекладення основного тягаря конвенційної оборони на європейських союзників.

Рішення про зупинку розгортання викликало подив у частині оборонного істеблішменту. Міністр оборони Піт Ґегсет прискорив скорочення, хоча Європейське командування США рекомендувало лише не замінювати бригаду після чергової ротації, але не зупиняти розгортання посеред процесу. Частина обладнання та військ уже була в дорозі, коли надійшов наказ про скасування. При цьому міністр армії та керівник відомства не згадували про це рішення у своїх свідченнях у Сенаті напередодні.

Втім, польська сторона заперечує інтерпретацію американських ЗМІ. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що "ця справа не стосується Польщі", уточнивши, що йдеться про раніше оголошену зміну розгортання частини збройних сил США в Європі загалом. "Швидке нарощування потенціалу Збройних сил Республіки Польща та присутність американських військ у Польщі зміцнюють східний фланг НАТО", – наголосив він. Заступник міністра Цезарій Томчик також відкинув повідомлення ЗМІ: "Це неправда. Це повідомлення стосується Німеччини. Польща послідовно домагається збільшення присутності американських військ".

Рішення, ймовірно, викличе резонанс у Польщі, яка раніше висловлювала готовність прийняти військових, що виводяться з Німеччини. Високопосадовець НАТО запевнив, що альянс збереже потужну присутність на східному фланзі, однак Пентагон так і не пояснив, як ці скорочення вписуються в загальний план оборони Європи.