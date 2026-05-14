14 травня 2026, 09:04
The Telegraph: путін дедалі більше параноїть
з вільних джерел
путін значну частину часу проводить у бункерах і забороняє людям зі свого оточення користуватися телефонами.

Навколо путіна зростає дедалі більш параноїдальна атмосфера.

Про це пише The Telegraph.

Згідно з розвідувальним звітом, оприлюдненим цього місяця, російський диктатор значну частину часу проводить у бункерах і забороняє людям зі свого оточення користуватися телефонами з доступом до інтернету. Щодня він проводить наради щодо ситуації на фронті, рідко залучаючи до них цивільних чиновників. Рівень його підтримки знизився до 73%, що вважається низьким показником для керівника, який тривалий час спирався на образ стабільності та сили.

Аналіз бойових даних вказує на складне становище російської військової системи. Темпи просування окупантів останніми місяцями впали, а на окремих ділянках фронту ситуація змінюється не на їхню користь. За даними ISW, у квітні росія вперше з початку повномасштабного вторгнення втратила більше територій, ніж захопила. За нинішніх темпів аналітики оцінюють, що їй може знадобитися близько трьох десятиліть для повного захоплення Донбасу.

"Завдяки дронам досягти значних територіальних успіхів стає дедалі складніше. російські війська часто віддають перевагу наступам, спрямованим на прорив лінії фронту на різних ділянках, однак їм не завжди вдається зосередитися на стратегічно важливому напрямку навколо Донецька", – зазначає наукова співробітниця Chatham House Ярослава Барб'єрі.

Війна дедалі відчутніше б'є і по російській економіці, яка у першому кварталі 2026 року скоротилася на 0,3% на тлі падіння доходів від нафти й газу та слабшої ділової активності.

Втім, це не означає, що росія наближається до краху. Українські командири попереджають про можливу підготовку нових наступальних дій з настанням сухої погоди. "Це вікно можливостей для України, щоб показати, що хід війни змінюється на нашу користь. Це посилює переговорні позиції України", – підсумовує видання.

путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
