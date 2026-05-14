Атака дрона паралізувала виробництво палива на астраханському заводі "Газпрому"

Газопереробний завод "Газпрому" в Астраханській області на півдні росії призупинив виробництво моторного палива після пожежі, яка виникла 13 травня внаслідок атаки безпілотника.

За даними джерела, зупинено роботу ключового обладнання, включно з комбінованою установкою перероблення стабільного газового конденсату потужністю близько 3 млн тонн на рік, що забезпечує випуск бензину і дизельного палива.

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін підтвердив у своєму Telegram-каналі, що уламки безпілотника стали причиною загоряння на території газопереробного заводу. Джерела зазначають, що терміни відновлення виробництва можуть зайняти від кількох тижнів до кількох місяців. При цьому "Газпром" на запит про коментар не відповів.

За інформацією одного зі співрозмовників, підприємство фактично простоювало з вересня минулого року і відновило переробку конденсату і випуск палива лише незадовго до останнього інциденту. Друге джерело повідомило про пошкодження обладнання, пов'язаного з переробкою сірководню і процесами вилучення сірки.

Також уточнюється, що 2024 року Астраханський ГПЗ переробив близько 1,8 млн тонн газового конденсату, виробивши сотні тисяч тонн бензину, дизеля і мазуту.