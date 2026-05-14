Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Атака дрона паралізувала виробництво палива на астраханському заводі "Газпрому"

14 травня 2026, 21:07
Атака дрона паралізувала виробництво палива на астраханському заводі
Фото: ТАСС
Завод не працював з вересня і відновив випуск палива незадовго до атаки.
Газопереробний завод "Газпрому" в Астраханській області на півдні росії призупинив виробництво моторного палива після пожежі, яка виникла 13 травня внаслідок атаки безпілотника.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
За даними джерела, зупинено роботу ключового обладнання, включно з комбінованою установкою перероблення стабільного газового конденсату потужністю близько 3 млн тонн на рік, що забезпечує випуск бензину і дизельного палива.
 
Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін підтвердив у своєму Telegram-каналі, що уламки безпілотника стали причиною загоряння на території газопереробного заводу. Джерела зазначають, що терміни відновлення виробництва можуть зайняти від кількох тижнів до кількох місяців. При цьому "Газпром" на запит про коментар не відповів.
 
За інформацією одного зі співрозмовників, підприємство фактично простоювало з вересня минулого року і відновило переробку конденсату і випуск палива лише незадовго до останнього інциденту. Друге джерело повідомило про пошкодження обладнання, пов'язаного з переробкою сірководню і процесами вилучення сірки.
 
Також уточнюється, що 2024 року Астраханський ГПЗ переробив близько 1,8 млн тонн газового конденсату, виробивши сотні тисяч тонн бензину, дизеля і мазуту.

 

Газпромвійна в Україні

Останні матеріали

Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Політика
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Політика
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Переклад iPress – 13 травня 2026, 09:14
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється