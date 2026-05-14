На зустріч із Зеленським приїхали керівник розвідслужби Німеччини і представник канцлера

14 травня 2026, 19:30
фото: Офіс президента
Говорили про ППО, дронову угоду і вступ України до ЄС.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним міністром з особливих доручень, керівником відомства Федерального канцлера Німеччини Торстеном Фраєм та президентом Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартіном Єґером.
 
Про це ідеться на сайті глави держави.
 
Однією з ключових тем обговорення стало посилення української ППО та швидка реалізація домовленостей для ефективної підготовки до зими. Також ішлося про потенційні загрози для Європи з боку росії та спеціальний формат безпекової співпраці – дронову угоду.
 
Німецька делегація і Зеленський обговорили посилення ролі Європи в переговорному процесі для досягнення миру, а також можливі контакти у форматах Е3 (Британія, Франція, Німеччина) та Е5 (Польща, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія). Ще одна тема переговорів – членство у ЄС.

 

