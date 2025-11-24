США й Україна підготували оновлений "мирний план"
24 листопада 2025, 08:07
Фото: Telegram/Єрмак
Майбутня угода має поважати суверенітет України.
Представники Сполучених Штатів та України після обговорень американської мирної пропозиції у Женеві підготували доопрацьований рамковий документ.
Про це йдеться в їхній спільній заяві за підсумками зустрічі.
Обидві сторони стверджують, що переговори були конструктивними, зосередженими та "сповненими взаємної поваги", що, мовляв, підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру.
Вони назвали консультації "вкрай продуктивними" та зазначили, що обговорення продемонстрували прогрес в узгодженні позицій та визначенні "чітких подальших кроків".
"Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру", — йдеться у заяві.
Україна та США домовилися найближчими днями продовжити працювати над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть контакт із європейськими партнерами.
Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів — Володимир Зеленський та Дональд Трамп.