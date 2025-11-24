США й Україна підготували оновлений "мирний план"

Представники Сполучених Штатів та України після обговорень американської мирної пропозиції у Женеві підготували доопрацьований рамковий документ.

Обидві сторони стверджують, що переговори були конструктивними, зосередженими та "сповненими взаємної поваги", що, мовляв, підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру.

Вони назвали консультації "вкрай продуктивними" та зазначили, що обговорення продемонстрували прогрес в узгодженні позицій та визначенні "чітких подальших кроків".

"Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру", — йдеться у заяві.

Україна та США домовилися найближчими днями продовжити працювати над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть контакт із європейськими партнерами.

Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів — Володимир Зеленський та Дональд Трамп.