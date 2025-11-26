Мирний план США заснований на російському документі – Reuters

За даними джерел агентства, у середині жовтня росіяни передали американським високопосадовцям "документ", у якому відображалися умови москви для завершення війни.

Мирний план щодо завершення війни в Україні з 28 пунктів заснований на документі російського авторства і переданий адміністрації президента США Дональда Трампа у жовтні.

За даними джерел агентства, у середині жовтня росіяни передали американським високопосадовцям "документ", у якому відображалися умови москви для завершення війни. Це відбулося після зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

У дипломатичній мові під час неофіційної комунікації такі робочі матеріали відомі як "неофіційні документи". Наданий росіянами текст містив формулювання, котрі росіяни вже висували раніше під час переговорів, у тому числі вимоги щодо поступок, які Україна відкидала. Йдеться про таку поступку, як відмова від значної частини української території на сході.