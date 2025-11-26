Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Мирний план США заснований на російському документі – Reuters

26 листопада 2025, 14:07
Мирний план США заснований на російському документі – Reuters
За даними джерел агентства, у середині жовтня росіяни передали американським високопосадовцям "документ", у якому відображалися умови москви для завершення війни.
Мирний план щодо завершення війни в Україні з 28 пунктів заснований на документі російського авторства і переданий адміністрації президента США Дональда Трампа у жовтні.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
За даними джерел агентства, у середині жовтня росіяни передали американським високопосадовцям "документ", у якому відображалися умови москви для завершення війни. Це відбулося після зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
 
У дипломатичній мові під час неофіційної комунікації такі робочі матеріали відомі як "неофіційні документи". Наданий росіянами текст містив формулювання, котрі росіяни вже висували раніше під час переговорів, у тому числі вимоги щодо поступок, які Україна відкидала. Йдеться про таку поступку, як відмова від значної частини української території на сході.
 
Reuters зазначає, це є першим підтвердженням, що переданий росіянами "документ став ключовим внеском до мирного плану з 28 пунктів".
 
У Білому домі не коментували безпосередньо неофіційний документ, але посилалися на коментарі Трампа про те, що президент США був оптимістичним відносно прогресу щодо мирного плану.
 
Водночас незрозуміло, чому адміністрація Трампа взяла за основу російський документ, щоб спробувати сформувати власний мирний план.
 
За інформацією джерел, деякі високопосадовці США, які ознайомилися з російським документом, у тому числі держсекретар Марко Рубіо, вірили, що вимоги москви, імовірно, будуть категорично відкинуті українцями.

 

