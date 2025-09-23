Макрону заблокували дорогу в Нью-Йорку через кортеж Трампа

Макрон вимушено чекав, доки проїде кортеж Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон був заблокований поліцією на одній із вулиць Нью-Йорка через рух президентського кортежу Дональда Трампа. Інцидент стався 22 вересня, коли Макрон виїжджав зі штаб-квартири ООН після свого виступу.

Про це пише bfmtv.com.

Після промови, в якій Макрон офіційно заявив, що Франція визнає державу Палестина, він намагався покинути територію ООН. Проте на вулиці його зупинили американські поліцейські, попередивши, що проїзд заблоковано через кортеж Трампа.

"Вибачте, пане президенте, але зараз усе заблоковано", – сказав йому поліцейський, перш ніж подати сигнал про наближення колони президента США.