У центрі Нью-Йорка чоловік застрелив 4 людей і наклав на себе руки
В елітному хмарочосі на Манхеттені чоловік з автоматичною гвинтівкою застрелив чотирьох людей, включно з поліцейським. Після нападу стрілець наклав на себе руки.
Про це інформує телеканал CNN.
Комісарка поліції Нью-Йорка Джессіки Тіш заявив, що нападником був 27-річний Шейн Тамура, мешканець Лас-Вегаса.
Він увірвався зі штурмовою гвинтівкою M4 до 44-поверхового хмарочосу на Парк-авеню і одразу відкрив вогонь, убивши поліцейського та ще двох чоловіків.
Пізніше молодик піднявся на ліфті на поверх, де розташована компанія Ruden Building Management, і застрелив жінку.
"Після того, як він застрелив офіцера, він потім застрелив жінку, яка сховалася за колоною, і пройшов через вестибюль, обстрілюючи його з пістолетів", – сказала Тіш.
Напалник також "пройшов коридором і вистрілив собі в груди", а за три дні проїхав всю країну і приїхав до Нью-Йорка зовсім незадовго до того, як влаштував стрілянину, додала комісарка.
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс повідомив, що в результаті стрілянини поранено "багато людей".
Поліція отримала від влади Лас-Вегаса інформацію про те, що у Тамури були задокументовані психічні розлади.
"Його мотиви розслідуються, і ми працюємо над тим, щоб зрозуміти, чому він вибрав саме це місце", – зазначила Тіш.