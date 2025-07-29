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У центрі Нью-Йорка чоловік застрелив 4 людей і наклав на себе руки

29 липня 2025, 09:23
У центрі Нью-Йорка чоловік застрелив 4 людей і наклав на себе руки
Діловий район Нью-Йорка. Фото: Cameron Davidson
Серед жертв поліцейський.

В елітному хмарочосі на Манхеттені чоловік з автоматичною гвинтівкою застрелив чотирьох людей, включно з поліцейським. Після нападу стрілець наклав на себе руки.

Про це інформує телеканал CNN.

Комісарка поліції Нью-Йорка Джессіки Тіш заявив, що нападником був 27-річний Шейн Тамура, мешканець Лас-Вегаса. 

Він увірвався зі штурмовою гвинтівкою M4 до 44-поверхового хмарочосу на Парк-авеню і одразу відкрив вогонь, убивши поліцейського та ще двох чоловіків.

Пізніше молодик піднявся на ліфті на поверх, де розташована компанія Ruden Building Management, і застрелив жінку.

"Після того, як він застрелив офіцера, він потім застрелив жінку, яка сховалася за колоною, і пройшов через вестибюль, обстрілюючи його з пістолетів", – сказала Тіш.

Напалник також "пройшов коридором і вистрілив собі в груди", а за три дні проїхав всю країну і приїхав до Нью-Йорка зовсім незадовго до того, як влаштував стрілянину, додала комісарка.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс повідомив, що в результаті стрілянини поранено "багато людей".

Поліція отримала від влади Лас-Вегаса інформацію про те, що у Тамури були задокументовані психічні розлади.

"Його мотиви розслідуються, і ми працюємо над тим, щоб зрозуміти, чому він вибрав саме це місце", – зазначила Тіш.

 
Нью-Йоркстрілянина

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