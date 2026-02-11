Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Канаді сталася стрілянина в школі: є загиблі

11 лютого 2026, 08:33
У Канаді сталася стрілянина в школі: є загиблі
з вільних джерел
У Канаді сталася стрілянина в школі.

У школі міста Тамблер-Ридж на півночі канадської провінції Британська Колумбія сталася смертельна стрілянина. Унаслідок нападу загинули десятеро людей.

Про це повідомляє CBC News.

Поліція повідомила, що шість тіл було знайдено на території старшої школи, одна людина загинула дорогою до лікарні. Ще двох знайдено мертвими у приватному помешканні, повʼязаному з інцидентом. За словами правоохоронців, ще 25 осіб наразі проходять обстеження у лікарні.
 
За словами правоохоронців, нападник загинув від "травм, які заподіяв собі сам". Імʼя стрільця та мотиви його вчинку не розголошуються.
 
Як зазначає агентство AFP, спочатку канадські ЗМІ повідомляли, що стрільцем була жінка, проте поліція поки не стала розкривати подробиці про нападника, хоча і стверджує, що ідентифікувала його.
 
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив у соцмережах, що «сповнений жалем» через новини про стрілянину.
 
"Мої молитви і найглибші співчуття сім'ям і друзям, які втратили близьких в результаті цього жахливого акту насильства", – написав він.

 

