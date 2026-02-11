У Канаді сталася стрілянина в школі: є загиблі

У Канаді сталася стрілянина в школі.

У школі міста Тамблер-Ридж на півночі канадської провінції Британська Колумбія сталася смертельна стрілянина. Унаслідок нападу загинули десятеро людей.

Про це повідомляє CBC News.

Поліція повідомила, що шість тіл було знайдено на території старшої школи, одна людина загинула дорогою до лікарні. Ще двох знайдено мертвими у приватному помешканні, повʼязаному з інцидентом. За словами правоохоронців, ще 25 осіб наразі проходять обстеження у лікарні.

За словами правоохоронців, нападник загинув від "травм, які заподіяв собі сам". Імʼя стрільця та мотиви його вчинку не розголошуються.