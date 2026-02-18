У Стокгольмі заснували фонд для масштабного оновлення транспортного сектору України

Фонд забезпечуватиме фінансову й аналітичну допомогу у відбудові української транспортної інфраструктури.

У Стокгольмі Литва разом зі Швецією, Канадою та Україною підписали угоду про створення спеціального фонду підтримки Міжнародного транспортного форуму (МТФ), який спрямовуватиме фінансову та аналітичну допомогу на відновлення української транспортної інфраструктури.

Про це інформує портал Delfi.

Як зазначили у Міністерстві комунікацій та транспорту Литви, фонд покликаний оперативно реагувати на нагальні потреби України у сфері цивільного транспорту. Йдеться про відновлення та модернізацію доріг, залізниці, портів, авіаційної галузі, міської мобільності та логістики.

Міністр комунікацій та транспорту Литви Юрас Тамінскас наголосив, що Вільнюс і надалі активно підтримуватиме Україну, надаючи необхідну допомогу, експертизу та управлінський досвід для відбудови транспортного сектору.

"Спільними зусиллями ми можемо не лише зробити внесок у відновлення зруйнованої дорожньої та залізничної інфраструктури, а й створити надійні та стійкі транспортні зв'язки з Україною", – підкреслив він.

Координацію діяльності фонду здійснюватиме група CIG4U (Common Interest Group for Transport in Ukraine), яка забезпечує обмін актуальною інформацією про потреби української транспортної системи та просуває ініціативи з розвитку довгострокових транспортних зв'язків.

За ініціативи Литви виконавчі функції фонду виконуватиме Центральне агентство з управління проєктами (ЦАУП).

Серед перших запланованих проєктів – встановлення автоматизованих систем зважування вантажного транспорту на українських прикордонних пунктах, реконструкція електричних підстанцій, а також заходи зі зміцнення стійкості та захисту критично важливої транспортної інфраструктури.

Реалізація ініціатив відбуватиметься у співпраці зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком та іншими міжнародними фінансовими інституціями.