Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Стокгольмі заснували фонд для масштабного оновлення транспортного сектору України

18 лютого 2026, 15:09
У Стокгольмі заснували фонд для масштабного оновлення транспортного сектору України
Стокгольм. Фото: visitsweden.com
Фонд забезпечуватиме фінансову й аналітичну допомогу у відбудові української транспортної інфраструктури.

У Стокгольмі Литва разом зі Швецією, Канадою та Україною підписали угоду про створення спеціального фонду підтримки Міжнародного транспортного форуму (МТФ), який спрямовуватиме фінансову та аналітичну допомогу на відновлення української транспортної інфраструктури.

Про це інформує портал Delfi.

Як зазначили у Міністерстві комунікацій та транспорту Литви, фонд покликаний оперативно реагувати на нагальні потреби України у сфері цивільного транспорту. Йдеться про відновлення та модернізацію доріг, залізниці, портів, авіаційної галузі, міської мобільності та логістики.

Міністр комунікацій та транспорту Литви Юрас Тамінскас наголосив, що Вільнюс і надалі активно підтримуватиме Україну, надаючи необхідну допомогу, експертизу та управлінський досвід для відбудови транспортного сектору.

"Спільними зусиллями ми можемо не лише зробити внесок у відновлення зруйнованої дорожньої та залізничної інфраструктури, а й створити надійні та стійкі транспортні зв'язки з Україною", – підкреслив він.

Координацію діяльності фонду здійснюватиме група CIG4U (Common Interest Group for Transport in Ukraine), яка забезпечує обмін актуальною інформацією про потреби української транспортної системи та просуває ініціативи з розвитку довгострокових транспортних зв'язків.

За ініціативи Литви виконавчі функції фонду виконуватиме Центральне агентство з управління проєктами (ЦАУП).

Серед перших запланованих проєктів – встановлення автоматизованих систем зважування вантажного транспорту на українських прикордонних пунктах, реконструкція електричних підстанцій, а також заходи зі зміцнення стійкості та захисту критично важливої транспортної інфраструктури.

Реалізація ініціатив відбуватиметься у співпраці зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком та іншими міжнародними фінансовими інституціями.

ЛитваШвеціяКанадапідтримка України

Останні матеріали

Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 10:28
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію.
Політика
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію. "Маємо запевнити, що переозброєння не є войовничістю" – Річард Найтон і Карстен Бройер
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 14:35
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 12:06
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Політика
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 07:58
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється