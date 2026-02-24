Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Канада передасть Україні 449 броньованих автомобілів

24 лютого 2026, 20:53
Канада передасть Україні 449 броньованих автомобілів
Фото: з вільних джерел
Впродовж року країна також виділить близько $1,5 млрд на іншу військову допомогу.
Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть 449 броньованих автомобілів.
 
Про це оголосив міністр оборони Девід Макгінті, повідомляє Укрінформ. 
 
"Надання додаткової військової допомоги й продовження операції UNIFIER підтверджує непохитну відданість Канади боротьбі України за свободу. Ми забезпечуємо Україну засобами для захисту суверенітету та населення, а також досягнення справедливого й тривалого миру", - сказав Макгінті.
 
Він уточнив, що до нового оборонного пакету увійдуть 383 броньовані автомобілі “Сенатор” виробництва компанії Roshel, а також 66 бронетранспортерів LAV-6.
 
Крім того, Канада протягом року виділить близько 1,5 млрд доларів США на іншу військову допомогу, “щоб ЗСУ мали спорядження й спроможності, необхідні для оборони”. 

 

Канадавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Політика
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 22:52
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється