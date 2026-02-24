Канада передасть Україні 449 броньованих автомобілів

Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть 449 броньованих автомобілів.

"Надання додаткової військової допомоги й продовження операції UNIFIER підтверджує непохитну відданість Канади боротьбі України за свободу. Ми забезпечуємо Україну засобами для захисту суверенітету та населення, а також досягнення справедливого й тривалого миру", - сказав Макгінті.

Він уточнив, що до нового оборонного пакету увійдуть 383 броньовані автомобілі “Сенатор” виробництва компанії Roshel, а також 66 бронетранспортерів LAV-6.

Крім того, Канада протягом року виділить близько 1,5 млрд доларів США на іншу військову допомогу, “щоб ЗСУ мали спорядження й спроможності, необхідні для оборони”.