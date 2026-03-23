Трагедія в Нью-Йорку: пасажирський літак врізався в пожежну машину

23 березня 2026, 12:36
Трагедія в Нью-Йорку: пасажирський літак врізався в пожежну машину
Фото: з вільного доступу
Рейс Air Canada зазнав зіткнення під час посадки, загинули обидва пілоти, двоє поранені.

У неділю ввечері, близько 23:40 за місцевим часом, літак авіакомпанії Air Canada, рейс 8646, зіткнувся з пожежною машиною служби ARFF на посадковій смузі аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку. 

Внаслідок інциденту загинули пілот та другий пілот літака, ще двоє осіб отримали поранення, передає телеканал CNN.

Рейс, який виконував Jazz Aviation за замовленням Air Canada, прибув із Монреаля. На борту перебували 72 пасажири та четверо членів екіпажу. Пожежна машина прямувала на виклик до іншого літака, де пілоти повідомили про невідомий запах у кабіні.

Портова адміністрація Нью-Йорка та Нью-Джерсі повідомила, що аеропорт закритий для рятувальних робіт та розслідування. Федеральне авіаційне управління США (FAA) заборонило всі вильоти до 14:00 понеділка.

На фото та відео з місця події видно серйозні пошкодження носової частини літака. За попередніми даними, літак рухався зі швидкістю близько 209 км/год безпосередньо перед зіткненням.

Місцева влада та авіакомпанія продовжують з’ясовувати обставини трагедії.

 
