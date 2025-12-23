Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Оточення путіна прикрашає реальність війни і переконує у неминучій перемозі – FT

23 грудня 2025, 12:19
Оточення путіна прикрашає реальність війни і переконує у неминучій перемозі – FT
Це формує у нього хибне відчуття переваги та змушує продовжувати війну в Україні, незважаючи на потенційно вигідні мирні пропозиції.

російські генерали та спецслужби регулярно подають Володимиру путіну викривлені зведення з фронту, перебільшуючи успіхи армії рф і применшуючи втрати. Саме це, за оцінками західних чиновників, змушує кремль продовжувати війну проти України, ігноруючи навіть відносно вигідні мирні пропозиції.

Про це пише Financial Times із посиланням на західних посадовців.

За словами двох джерел видання, військове командування та спецслужби рф у своїх брифінгах завищують втрати української сторони, наголошують на ресурсній перевазі росії та применшують власні тактичні невдачі. Хоча путіну також доповідають про зростаючий тиск війни на економіку, оптимістичні військові зведення переважають і підтримують його віру в успіх кампанії.

Експерт Chatham House Кір Джайлз зазначає, що російська дезінформаційна кампанія виявилася ефективною не лише всередині рф, а й частково вплинула на сприйняття війни в оточенні Дональда Трампа, створюючи ілюзію швидкого просування росії.

Ключову роль у формуванні таких доповідей відіграє начальник Генштабу рф Валерій Герасимов. Попри критику з боку радикальних прихильників війни за тактику масових штурмів і величезні втрати, він зберіг свою посаду навіть після усунення Сергія Шойгу з крісла міністра оборони у 2024 році.

Аналітики вважають, що Кремль віддає перевагу стабільності управління, навіть ціною тисяч загиблих. Старша наукова співробітниця Фонду Карнегі Дара Массіко зазначає, що Герасимов забезпечує передбачуваність для режиму, тоді як ризиковані, але потенційно вирішальні кроки відкладаються.

На її думку, путін уже змирився з тим, що війна затягнеться, і вважає людські втрати прийнятною платою за досягнення своєї стратегічної мети - підпорядкування України політичним або військовим шляхом.

 

