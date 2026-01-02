Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іран пропонує іноземним урядам ракети та дрони за криптовалюту

02 січня 2026, 11:32
Іран пропонує іноземним урядам ракети та дрони за криптовалюту
Фото: DW
Це один із перших відомих випадків, коли країна публічно приймає цифрові валюти за військову продукцію.

Іран почав пропонувати іноземним урядам придбати у нього передові системи озброєння, включно з балістичними ракетами, дронами та військовими кораблями, за криптовалюту, намагаючись обійти західні санкції та фінансовий контроль. 

Про це пише газета Financial Times

За даними видання, Експортний центр Міністерства оборони Ірану (Mindex) пропонує вести переговори про військові контракти з оплатою в цифрових валютах, іранських ріалах або через бартерні угоди. Це один із перших відомих випадків, коли держава публічно заявила про готовність приймати криптовалюту за експорт стратегічного озброєння.

Mindex заявляє про наявність клієнтських відносин із 35 країнами. У каталозі озброєння, оприлюдненому на вебсайті центру, серед іншого зазначено:

  • балістичні ракети Emad,

  • дрони Shahed,

  • військові кораблі класу Shahid Soleimani,

  • системи ППО ближнього радіуса дії.

Крім того, на сайті перераховано стрілецьку зброю, ракети та протикорабельні крилаті ракети, деякі з яких, за даними західних урядів та ООН, використовувалися підтримуваними Іраном терористичними угрупованнями на Близькому Сході.

Хоча ціни не публікуються, вебсайт вказує можливість оплати в країні призначення та пропонує особистий огляд озброєння в Ірані.

Аналітики відзначають зростання використання криптовалюти та альтернативних фінансових каналів країнами, які перебувають під жорсткими санкціями США та ЄС, для торгівлі конфіденційними товарами в обхід обмежень.

 
ІранзброяКРИПТОВАЛЮТа

