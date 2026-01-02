Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
москва вимагає від США зупинити переслідування танкера

02 січня 2026, 09:48
москва вимагає від США зупинити переслідування танкера
Фото: Укрінформ
російський уряд офіційно надіслав запит про припинення дій США щодо нафтового судна Bella 1, що прямувало до Венесуели.

росія офіційно звернулася до Сполучених Штатів із дипломатичним запитом щодо припинення переслідування нафтового танкера, який прямував до Венесуели.

Про це йдеться в матеріалі газети The New York Times

За даними видання, дипломатичний запит було доставлено до Державного департаменту США пізно ввечері в середу. Також його отримала Рада внутрішньої безпеки Білого дому, розповіли джерела NYT на умовах анонімності.

Інцидент довкола судна стався на тлі спроб президента США Дональда Трампа домогтися укладення мирної угоди між росією та Україною. За оцінкою газети, вимога Москви може ускладнити переговорний процес і посилити напруженість між Вашингтоном і Москвою, зокрема через ситуацію навколо Венесуели.

Американські сили протягом майже двох тижнів відстежували танкер Bella 1, який вирушив з Ірану та прямував за нафтою до Венесуели. У Карибському морі США намагалися зупинити судно та піднятися на борт, однак екіпаж відмовився підкоритися й повернув у напрямку Атлантичного океану.

У США заявили, що танкер не мав належного національного прапора, що, згідно з міжнародним правом, робить його судном, яке підлягає затриманню.

Після цього екіпаж почав шукати захист росії: на борту був намальований російський прапор, а берегову охорону по радіозв’язку поінформували, що судно нібито йде під російським прапором.

Згодом Bella 1 з’явився в офіційному реєстрі суден рф вже під новою назвою Marinera, з портом приписки в Сочі.

Білий дім від офіційних коментарів утримався. Водночас американський посадовець на умовах анонімності заявив виданню, що адміністрація Трампа й надалі вважає судно "бездержавним", адже під час першого контакту з береговою охороною воно перебувало під фальшивим прапором.

Зазначимо, що США призупинили штурм танкера після появи прапора рф.

 

