ЄС активував механізм цивільного захисту після пожежі у Швейцарії

02 січня 2026, 10:37
Фото: Укрінформ
Європейська комісія надає медичну допомогу постраждалим у трагедії на гірськолижному курорті Кран-Монтана.

Європейська комісія оголосила про активацію Механізму цивільного захисту ЄС для надання допомоги жертвам пожежі на гірськолижному курорті Кран-Монтана, де в новорічну ніч загинули щонайменше 40 людей, а ще 115 отримали поранення. 

Про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написали у соцмережі Х (Twitter).

Вона зазначила, що глибоко засмучена трагедією та висловила співчуття родинам загиблих і всім постраждалим. 

"Ми співпрацюємо зі швейцарською владою, щоб надати медичну допомогу жертвам через Механізм цивільного захисту ЄС. Європа повністю солідарна зі Швейцарією", – написала вона.

Пожежа сталася в барі під час святкування Новому року, коли заклад був переповнений молодими людьми та туристами. 

Швейцарська влада вже заявила, що трагедія не пов’язана з терористичними діями, однак точна причина пожежі ще не встановлена.

Ідентифікація всіх жертв може зайняти кілька днів через тяжкі травми та опіки постраждалих.

Раніше ми писали, що пожежу з десятками жертв у Швейцарії міг спричинити бенгальський вогонь.

 

