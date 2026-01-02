Біля газопроводу в Литві виявили артилерійський снаряд

Він був за 15 метрів від магістрального газопроводу і його знищили.

У Литві під час перевірки магістрального газопроводу на території заводу в Мажейкяйському районі виявили артилерійський снаряд. Про це повідомило Управління пожежної та рятувальної служби Литви.

Про це пише литовьский мовник LRT.

Вибуховий пристрій знаходився приблизно за 15 метрів від газопроводу. Сапери оперативно вилучили снаряд та знищили його.

Інциденти з нерозірваними боєприпасами часів Другої світової війни залишаються актуальними в Європі.

Так, у жовтні у Вроцлаві (Польща) знайшли нерозірвану бомбу, а у центрі Кракова через снаряд перекривали вулиці та евакуювали людей. Наприкінці грудня з будівельного майданчика в центральному районі Белграда (Сербія) безпечно вилучили 470-кілограмову авіабомбу.