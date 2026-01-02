WSJ: Трамп розповів про набряки, синці та проблеми зі слухом

Він визнав, що періодично стикається з набряками кінцівок, появою синців та труднощами зі слухом, але запевняє, що перебуває у хорошій фізичній формі.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

За словами Трампа, він щодня приймає високі дози аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань, незважаючи на рекомендації лікарів зменшити дозування. Це, за його словами, призводить до появи синців, які іноді доводиться маскувати косметикою.

Президент США пояснив, що приймає препарат понад 25 років і не планує змінювати режим лікування.

Трамп також підтвердив, що раніше носив компресійні шкарпетки через набряки кісточок, але відмовився від них, оскільки «вони йому не сподобалися». Крім того, він визнав наявність тимчасових труднощів зі слухом у галасливих приміщеннях, хоча заперечує серйозні порушення.

У жовтні президент пройшов комп’ютерну томографію серцево-судинної системи та черевної порожнини, і за словами його лікаря Шона Барбабелли, жодних відхилень не виявлено. Серцевий вік Трампа за результатами ЕКГ оцінено на 65 років, хоча йому 79.

Лікар підкреслив, що президент перебуває у "винятково хорошому стані" та повністю придатний до виконання обов’язків глави держави.

Матеріал WSJ також зазначає, що Трамп мало спить, майже не займається фізичними вправами, крім гольфу, і не змінює свої харчові звички. Сам президент пояснює свій високий рівень енергії "хорошою генетикою" і стверджує, що не відчуває серйозних проблем зі здоров’ям.