Рекордний потік мігрантів через Ла-Манш підштовхує Британію до реформ

У 2025 році 41 472 мігранти перетнули Ла-Манш на невеликих човнах - майже на 5 тисяч більше, ніж у 2024 році.

Про це інформує телеканала BBC із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Великої Британії.

Це на 13% більше, ніж торік, і найвищий показник з 2022 року, коли канал перетнули близько 46 тисяч людей.

Влада Великої Британії заявляє, що вже вислала 50 тисяч нелегальних мігрантів і активно співпрацює з Францією для запобігання незаконним переправам.

У листопаді міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд анонсувала значні реформи системи надання притулку, назвавши її «неконтрольованою та несправедливою». Зокрема, планується: