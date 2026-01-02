Рекордний потік мігрантів через Ла-Манш підштовхує Британію до реформ
У 2025 році 41 472 мігранти перетнули Ла-Манш на невеликих човнах - майже на 5 тисяч більше, ніж у 2024 році.
Про це інформує телеканала BBC із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Великої Британії.
Це на 13% більше, ніж торік, і найвищий показник з 2022 року, коли канал перетнули близько 46 тисяч людей.
Влада Великої Британії заявляє, що вже вислала 50 тисяч нелегальних мігрантів і активно співпрацює з Францією для запобігання незаконним переправам.
У листопаді міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд анонсувала значні реформи системи надання притулку, назвавши її «неконтрольованою та несправедливою». Зокрема, планується:
-
підвищення вимог до віз для іноземців,
-
введення тривалого очікування — деякі мігранти зможуть отримати постійне проживання лише через 20 років.