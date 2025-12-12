Мрія путіна здійснюється: Трамп фактично стає на бік рф, підриваючи європейську єдність – Spiegel

Американський лідер також ставить Україну перед ризиком неприємного компромісу.

Тон, яким Дональд Трамп звертається до Європи, коливається між співчуттям, презирством та відкритою ворожістю.

Це викликає у європейських лідерів відверте занепокоєння, пише Spiegel.

1 грудня відбулася конфіденційна телефонна конференція, у якій взяли участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, французький президент Еммануель Макрон, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Обговорювалися ситуація на фронті та тиск Трампа на Україну щодо укладення мирної угоди з москвою.

Фредеріксен звернулася до колег із подякою за підтримку, проте, як зауважує Spiegel, європейські гарантії безпеки для України залишаються відсутніми. Лідери відкрито обговорювали ризик, що США та росія можуть змусити Київ піти на компроміс, який не приймуть ні Україна, ні Європа.

"Який наш план Б?" – запитала Фредеріксен, на що відповідь досі відсутня.

Протокол переговорів показав масштаби недовіри до Вашингтона та глибоку розгубленість європейців. Публічно лідери хвалять Трампа за прагнення завершити війну, але приватно не приховують, що розглядають його та його оточення як тих, хто більше симпатизує путіну, ніж союзникам.

"Вони грають в ігри як з вами, так і з нами", – підкреслив Канцлер Мерц, маючи на увазі Україну та ЄС.

Ситуація загострилася після того, як 4 грудня Трамп опублікував нову стратегію безпеки США, яка відкидає розширення НАТО та значною мірою збігається зі світоглядом кремля. Документ зазначає: "Надмірний вплив більших, багатших і сильніших націй є вічною істиною міжнародних відносин".

У цьому контексті Spiegel підкреслює, що Трамп бачить Європу як "дисфункціональний" континент у занепаді, тоді як путін веде переговори з ним на рівних, без європейського контролю. Для кремля це втілення мрії – розколоти ЄС і США.

Європейські уряди усвідомлюють цю небезпеку, але побоюються застосовувати економічну та політичну силу через ризик конфлікту з Вашингтоном.

Як зазначає Spiegel, Трамп може принизити Європу лише тоді, коли Європа сама себе принижує. У довгостроковій перспективі США не зможуть утримати свою позицію без союзників у Європі.

Емілі Хардінг зі CSIS додає, що справжнім суперником США залишається Китай, а сильна Європа здатна стабілізувати світовий порядок та стримувати як росію, так і Пекін.