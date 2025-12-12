WP: Умєров таємно зустрічався з керівництвом ФБР

Це викликало занепокоєння серед західних партнерів щодо їхніх цілей.

Секретар РНБО України Рустем Умєров провів серію закритих зустрічей із керівництвом американського ФБР, що додало невизначеності у процес мирного врегулювання війни, розв’язаної росією.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

За інформацією видання, Умєров щонайменше тричі літав до Маямі для переговорів із представниками команди колишнього президента Дональда Трампа, Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також зустрічався з директором ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонджино.

Ці зустрічі викликали занепокоєння серед західних посадовців, які не знають їхніх точних цілей. Частина джерел припускає, що Умєров і інші українські посадовці могли шукати гарантії від можливих звинувачень у корупції, інші побоюються, що новий канал зв’язку може використовуватися для тиску на Київ щодо мирної угоди, запропонованої адміністрацією Трампа.

Посол України у США Ольга Стефанішина підтвердила факт зустрічей і зазначила, що обговорювалися лише питання національної безпеки, які не можуть бути оприлюднені.

Представник ФБР додав, що дискусії стосувалися спільних інтересів у сфері правоохоронної діяльності та безпеки, а тема корупції порушувалась лише побіжно.

У Білому домі наголосили, що американські посадовці регулярно обговорюють питання національної безпеки з лідерами різних країн, і ті, хто висловлює занепокоєння через зустрічі ФБР, ''не беруть участі в цих дипломатичних переговорах і не володіють повною інформацією''.