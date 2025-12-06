Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський провів телефонну розмову з представниками Трампа щодо завершення війни

06 грудня 2025, 19:56
Зеленський провів телефонну розмову з представниками Трампа щодо завершення війни
Фото: Зеленський / Telegram
Глава держави додав, що Україна й надалі готова чесно працювати зі Сполученими Штатами задля досягнення реального миру.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером. Сторони обговорили питання завершення війни та подальші кроки мирного процесу.

Про це повідомив глава держави у Telegram.

У розмові також брали участь секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. За словами Зеленського, під час переговорів було обговорено ключові механізми, які можуть забезпечити припинення кровопролиття, а також запобігти можливій новій агресії з боку росії.

"Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення росії, а також загрозу невиконання росією її обіцянок", — наголосив президент.

Глава держави додав, що Україна й надалі готова чесно працювати зі Сполученими Штатами задля досягнення реального миру. "Домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою. Дякую президенту Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин", — зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що очікує детальний звіт від Умєрова та Гнатова, оскільки не всі питання можливо обговорити телефоном. "Потрібно детально попрацювати з командами над ідеями і пропозиціями. Наш підхід — усе має бути здатним спрацювати", — додав президент.

Нагадаємо, у листопаді США представили оновлений план завершення війни з 28 пунктів, який виявився вигідним росії. Українська та американська делегації вже два тижні працюють над його коригуванням. 2 грудня Віткофф та Кушнер відвідали Москву, де провели зустріч із Володимиром Путіним і обговорили доопрацьований документ.

Після цього консультації між Україною та США продовжилися. Учора Рустем Умєров повідомив, що сторони узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні заходи стримування для забезпечення міцного миру.

У понеділок Зеленський вирушить до Лондона, де проведе зустріч із прем’єром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Лідери обговорять стан переговорів між США та Україною щодо мирного плану.

