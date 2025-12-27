Європа готується до будь-якого сценарію на зустрічі Зеленського та Трампа

Посадовці очікують позитивного результату недільної зустрічі президентів США та України.

Європейські посадовці готуються до будь-якого сценарію на тлі недільної зустрічі президентів США та України, хоча очікують позитивного результату.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

За даними телеканалу, зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбудеться 28 грудня без участі європейських лідерів. Українська сторона кілька місяців закликала до переговорів на рівні лідерів США та України.

Європейські джерела відзначають, що нинішні відносини між Україною та США є продуктивними, тому очікують позитивного результату зустрічі. Водночас вони підкреслюють, що будь-яка зустріч із Трампом має високий рівень непередбачуваності.

"З Трампом немає сценаріїв з низьким рівнем ризику", - заявив один із посадовців НАТО у коментарі CNN.

Американські співрозмовники телеканалу висловили сподівання, що зустріч буде продуктивною після тижня інтенсивних переговорів між українськими та американськими командами.

Сам Трамп у інтерв’ю Politico зазначив, що очікує, що зустріч «мине добре», проте додав:

"Зеленський нічого не має, поки я не схвалю це".

Президент України підтвердив свою участь у зустрічі напередодні.

Зазначимо, що завтра, 28 грудня, президент США Дональд Трамп проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.