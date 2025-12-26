Трамп зустрінеться із Зеленським вже в неділю – Axios

Зустріч відбудеться у резиденції американського президента Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Президент США Дональд Трамп у неділю, 28 грудня, проведе зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід у соцмережі Х (Twitter).

"За словами українського чиновника, президент Трамп зустрінеться з президентом України Зеленським у неділю в Мар-а-Лаго", - йдеться у пості.

Зранку п’ятниці стало відомо, що Трамп і Зеленський можуть зустрітися у Флориді вже цієї неділі.