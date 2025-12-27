Загинув командир РДК Денис Капустін
Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін (позивний WhiteRex).
Про це повідомили в РДК.
За попередньою інформацією, Капустін загинув унаслідок удару FPV-дрона. Інші обставини події наразі уточнюються.
У корпусі зазначили, що деталі загибелі будуть оприлюднені пізніше, після встановлення всіх фактів.
"Усі подробиці будуть повідомлені згодом, наразі триває встановлення деталей події. Ми обов’язково помстимося, Денисе", - додали у корпусі.
Зазначимо, що Денис Капустін був одним із засновників та командиром російського добровольчого корпусу, який воює проти армії рф на боці України.