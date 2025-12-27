Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Загинув командир РДК Денис Капустін

27 грудня 2025, 09:42
Загинув командир РДК Денис Капустін
Причини та обставини його загибелі уточнюються.

Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін (позивний WhiteRex).

Про це повідомили в РДК.

За попередньою інформацією, Капустін загинув унаслідок удару FPV-дрона. Інші обставини події наразі уточнюються.

У корпусі зазначили, що деталі загибелі будуть оприлюднені пізніше, після встановлення всіх фактів.

"Усі подробиці будуть повідомлені згодом, наразі триває встановлення деталей події. Ми обов’язково помстимося, Денисе", - додали у корпусі. 

Зазначимо, що Денис Капустін був одним із засновників та командиром російського добровольчого корпусу, який воює проти армії рф на боці України.

 

