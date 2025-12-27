Трамп оцінив шанси на мир між Україною та росією як "хороші"

Він бачить хороші шанси на досягнення мирної угоди між Україною та росією.

Президент США Дональд Трамп заявив, що оптимістично оцінює перспективи укладення мирної угоди між росією та Україною.

Про це він сказав під час коментаря щодо візиту президента України Володимира Зеленського до його резиденції Mar-a-Lago в неділю, 28 грудня.

Про це повідомляє New York Post.

"Ну, я думаю, у нас є хороші шанси на це", - сказав Трамп.

За словами Трампа, і Україна, і росія зацікавлені в досягненні домовленостей, однак їхні позиції не збігаються в часі.

"Я думаю, що вони хочуть це зробити зараз, і я думаю, що росія хоче це зробити. Але щоразу, коли один хоче це зробити, інший не хоче", - додав він.

Трамп також визнав, що врегулювання війни між росією та Україною є надзвичайно складним завданням.

"Я врегулював вісім воєн, і ця - найскладніша з усіх. Але я думаю, що ми це зробимо", - зазначив Трамп.