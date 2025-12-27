Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп оцінив шанси на мир між Україною та росією як "хороші"

27 грудня 2025, 10:39
Трамп оцінив шанси на мир між Україною та росією як
Фото: Great again
Він бачить хороші шанси на досягнення мирної угоди між Україною та росією.

Президент США Дональд Трамп заявив, що оптимістично оцінює перспективи укладення мирної угоди між росією та Україною. 

Про це він сказав під час коментаря щодо візиту президента України Володимира Зеленського до його резиденції Mar-a-Lago в неділю, 28 грудня.

Про це повідомляє New York Post.

"Ну, я думаю, у нас є хороші шанси на це", - сказав Трамп.

За словами Трампа, і Україна, і росія зацікавлені в досягненні домовленостей, однак їхні позиції не збігаються в часі.

"Я думаю, що вони хочуть це зробити зараз, і я думаю, що росія хоче це зробити. Але щоразу, коли один хоче це зробити, інший не хоче", - додав він.

Трамп також визнав, що врегулювання війни між росією та Україною є надзвичайно складним завданням.

"Я врегулював вісім воєн, і ця - найскладніша з усіх. Але я думаю, що ми це зробимо", - зазначив Трамп.

 

війнаДональд Трамп

Останні матеріали

росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Політика
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 08:12
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за
Політика
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 12:44
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 01:30
Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється