Зеленський оголосив про пропозицію США щодо 15-річних гарантій безпеки для України

Гарантії безпеки строком мають можливість продовження.

Сполучені Штати запропонували Україні угоду про гарантії безпеки строком на 15 років із можливістю її продовження.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios.

За словами глави держави, більшість положень двосторонніх домовленостей між Україною та США вже узгоджені, однак залишаються окремі технічні питання для подальших консультацій. Одне з них — термін дії безпекової угоди.

Як зазначає Axios, Вашингтон запропонував 15-річний пакт із можливістю поновлення, однак Зеленський вважає, що Україні потрібні гарантії на довший період.

Президент також повідомив, що готовий винести план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни на всеукраїнський референдум, за умови якщо росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів.

Зеленський наголосив, що саме такий термін є мінімально необхідним для підготовки та проведення голосування з огляду на серйозні політичні, логістичні й безпекові виклики.

Водночас, за даними Axios, високопоставлений чиновник США заявив, що російська сторона усвідомлює потребу у припиненні вогню у разі оголошення референдуму в Україні, однак наполягає на коротшому терміні.

Президент України також зазначив, що хотів би досягти кращих умов щодо територіальних питань, однак якщо план міститиме «дуже складні» рішення, він вважає доцільним винести весь пакет із 20 пунктів на референдум.

Окремо Зеленський застеріг, що проблеми з безпекою можуть поставити під сумнів легітимність голосування.

"Краще взагалі не проводити референдум, ніж проводити референдум, на якому люди не матимуть можливості прийти та проголосувати", - зазначив він.

Також президент зазначив, що наразі не має впевненості, чи готова росія погодитися з планом Трампа.

"У мене є деякі розвідувальні дані… але зараз я на тому етапі, коли хочу вірити лише словам лідерів", - додав Зеленський.

Також вчора, 26 грудня, Зеленський заявив, що Україна домовилася про зустріч із Трампом найближчим часом.