росія атакує столицю: У Києві палають багатоповерхівки
Уранці 27 грудня в Києві внаслідок російської атаки зафіксовано влучання уламків у житлові будинки та масштабні пожежі.
Про це Віталій Кличко написав у Telegram-каналі.
Як повідомив мер, у Дарницькому районі уламки влучили у 24-поверховий будинок, а пожежа охопила верхній поверх.
Також:
-
у Дніпровському районі горить 18-поверхівка на рівні четвертого поверху;
-
у Дарницькому районі палають кілька приватних будинків;
-
існувала загроза поширення вогню на будинок для літніх людей, з якого рятувальники евакуювали 10 осіб;
-
поблизу будинку, куди влучив БпЛА, також виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку.
За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей.