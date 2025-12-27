росія атакує столицю: У Києві палають багатоповерхівки

Пожежі виникли пожежі в житлових будинках у Дарницькому та Дніпровському районах.

Уранці 27 грудня в Києві внаслідок російської атаки зафіксовано влучання уламків у житлові будинки та масштабні пожежі.

Про це Віталій Кличко написав у Telegram-каналі.

Як повідомив мер, у Дарницькому районі уламки влучили у 24-поверховий будинок, а пожежа охопила верхній поверх.

Також:

у Дніпровському районі горить 18-поверхівка на рівні четвертого поверху;

у Дарницькому районі палають кілька приватних будинків;

існувала загроза поширення вогню на будинок для літніх людей, з якого рятувальники евакуювали 10 осіб;

поблизу будинку, куди влучив БпЛА, також виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей.