Україна та США узгодили більшість пунктів мирного плану – Axios

Водночас головною перепоною є вимога росії контролювати весь Донбас.

Україна та США узгодили більшість пунктів мирного плану, зокрема гарантії безпеки для Києва від Вашингтона та Європи.

Високопосадовець США підтвердив готовність США надіслати до Сенату для ратифікації гарантії безпеки, які базуються на статті 5 Статуту НАТО.