Україна та США узгодили більшість пунктів мирного плану – Axios
26 грудня 2025, 15:07
Фото з сайту Президента України
Водночас головною перепоною є вимога росії контролювати весь Донбас.
Україна та США узгодили більшість пунктів мирного плану, зокрема гарантії безпеки для Києва від Вашингтона та Європи.
Про це повідомляє Axios.
За словами офіційних осіб обох країн, більшість пунктів угоди були узгоджені між США та Україною, включаючи гарантії безпеки, які Київ отримає від США та Європи.
Високопосадовець США підтвердив готовність США надіслати до Сенату для ратифікації гарантії безпеки, які базуються на статті 5 Статуту НАТО.
Водночас головною перепоною є вимога росії контролювати весь Донбас.
Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди. Більшість моментів вдалося погодити, але найважчою темою залишається територіальне питання. 24 грудня, президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану.