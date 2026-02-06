Італія відкриває зимову Олімпіаду-2026

В Мілані відбудеться церемонія відкриття XXV зимових Олімпійських ігор.

В Італії у п’ятницю, 6 лютого, офіційно розпочинаються XXV зимові Олімпійські ігри. Урочиста церемонія відкриття Олімпіади-2026 відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані.

Змагання триватимуть до 22 лютого. У них візьмуть участь понад 4 тисячі спортсменів із 96 країн світу, які змагатимуться у 16 видах спорту та розіграють 116 комплектів нагород.

Збірна України цьогоріч має найбільше представництво з 2010 року - 46 спортсменів і спортсменок візьмуть участь.

Україну на зимових Олімпійських іграх-2026 представляють 46 спортсменів. Вони виступатимуть в 11 видах спорту, зокрема у біатлоні, санному спорті, фристайлі, скелетоні, шорттреку, лижних перегонах, лижному двоборстві, гірськолижному спорті, стрибках із трампліна, сноубордингу та фігурному катанні.

За роки незалежності Україна виборола на зимових Олімпіадах дев’ять медалей — три золоті, три срібні та три бронзові.