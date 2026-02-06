20-й пакет санкцій ЄС затримується через дискусії про російські танкери

ЄК відкладає оприлюднення 20-го пакета санкцій проти рф через дискусії навколо повної заборони обслуговування танкерів із російською нафтою в портах ЄС.

Оприлюднення Європейською комісією 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії, яке планувалося цього тижня, відкладається через суперечки навколо пропозиції повної заборони на надання морських послуг у портах ЄС суднам, що транспортують російську нафту.

Про це повідомили кілька дипломатів країн ЄС у Брюсселі, обізнаних із перебігом переговорів.

За словами співрозмовників, саме ініціатива Єврокомісії щодо повної заборони обслуговування в ЄС танкерів, які перевозять російську нафту, стала ключовою причиною затримки в підготовці санкційного пакета. Узгодження цього кроку потребує координації з державами G7.

Як зазначають дипломати, залучення до обмежень країн G7, передусім США та Великої Британії, зробило б санкції значно болючішими для російської економіки. Крім того, це могло б зняти застереження з боку окремих морських держав ЄС, бюджети яких значною мірою залежать від доходів портової інфраструктури.

Дискусії з партнерами по G7 щодо морських санкцій тривають упродовж усього поточного тижня й стали причиною перенесення оголошення 20-го пакета санкцій, яке очікувалося ще в середу, 4 лютого.

Водночас у Брюсселі не виключають, що 20-й пакет санкцій ЄС проти рф може бути представлений уже в п’ятницю, 6 лютого, або ж на початку наступного тижня - у понеділок, 9 лютого.