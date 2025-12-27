Польща підняла винищувачі і закрила аеропорти через обстріли рф України

Тимчасово призупинила роботу аеропортів у Жешуві та Любліні для забезпечення безпеки повітряного простору.

Польща підняла бойову авіацію та тимчасово закрила аеропорти в Жешуві й Любліні у зв’язку з масованим ракетним обстрілом України з боку росії.

Про це повідомляє Оперативне командування видів Збройних сил Польщі.

У суботу вранці польські військові попередили про активну роботу бойової авіації в повітряному просторі країни через дії далекобійної авіації рф, яка завдавала ударів по території України.

У командуванні зазначили, що до операцій залучили винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження були приведені у стан повної готовності.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, прилеглих до загрожених територій", - йдеться в повідомленні.

Польська агенція авіаційної навігації окремо повідомила про тимчасове призупинення роботи аеропортів у Жешуві та Любліні.

"У зв’язку з необхідністю забезпечення свободи польотів військової авіації аеропорти в Жешуві та Любліні тимчасово призупинили авіаційні операції", - заявили в агенції.