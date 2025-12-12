Трамп дав Україні "зелене світло" для ударів по "тіньовому флоту" рф

Він сподівався посилити тиск на москву і прискорити мирні переговори.

США за адміністрації Дональда Трампа фактично надали Україні "зелене світло" для ударів по так званому "тіньовому флоту" росії.

Про це інформує The Atlantic з посиланням на американських та українських чиновників.

Як зазначається, за часів Джо Байдена американська сторона уникала атак на російську нафтову логістику у міжнародних водах, побоюючись ескалації. Нова республіканська адміністрація Трампа змінила підхід: удари не лише не заборонялися, а в ряді випадків США надавали Україні розвіддані для ураження об’єктів російської енергетики.

За останні тижні Україна підірвала п’ять танкерів "тіньового флоту", що перевозили російську нафту.

кремль назвав ці дії "піратством" і пригрозив дзеркальними ударами по суднах, які вивозять українські товари. Це протистояння вже спричинило стрибок цін страхування судів.

Водночас адміністрація Трампа підтримала обмежувальні заходи проти Роснєфті та Лукойлу, що призвело до паралічу частини російського експорту та зниження цін на нафту.

Незважаючи на ризики для глобального ринку, у Вашингтоні вважають удари по нафтовій логістиці ефективним інструментом тиску на кремль і сподіваються, що це змусить путіна активніше шукати шляхи для мирних переговорів.