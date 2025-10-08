росіяни використовують танкери "тіньового флоту" для диверсій з дронами у Європі – Зеленський

Президент заслухав доповідь голови Служби зовнішньої розвідки щодо того, як росіяни використовують танкери "тіньового флоту"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни використовують танкери "тіньового флоту" не лише для фінансування війни, а й для диверсій, зокрема запуску дронів у Європі.

Про це йдеться у зверненні Зеленського.

Він зазначив, що заслухав доповідь голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка щодо того, як росіяни використовують танкери "тіньового флоту" і доручив йому працювати партнерами, "які можуть дати більше допомоги Україні зброєю та необхідними інвестиціями".

"Ми чітко бачимо, які наміри в партнерів є, які можливості, і будемо працювати так із ними, щоб не марнувався наш спільний потенціал захисту у Європі. Кожну можливість треба використовувати, щоб ми всі у Європі ставали тільки сильнішими", — повідомив він.

Президент зазначив також, що очільник зовнішньої розвідки доповів щодо того, як росіяни використовують танкери свого тіньового флоту — не лише для фінансування війни, але й для диверсій та різних дестабілізацій у Європі.

За його словами, нещодавні випадки запуску дронів із танкерів — це один із таких прикладів. Наявну в українських служб інформацію передають партнерам.