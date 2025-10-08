Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни використовують танкери "тіньового флоту" для диверсій з дронами у Європі – Зеленський

08 жовтня 2025, 08:07
росіяни використовують танкери
Президент заслухав доповідь голови Служби зовнішньої розвідки щодо того, як росіяни використовують танкери "тіньового флоту"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни використовують танкери "тіньового флоту" не лише для фінансування війни, а й для диверсій, зокрема запуску дронів у Європі.
 
Про це йдеться у зверненні Зеленського.
 
Він зазначив, що заслухав доповідь голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка щодо того, як росіяни використовують танкери "тіньового флоту" і доручив йому працювати партнерами, "які можуть дати більше допомоги Україні зброєю та необхідними інвестиціями".
 
"Ми чітко бачимо, які наміри в партнерів є, які можливості, і будемо працювати так із ними, щоб не марнувався наш спільний потенціал захисту у Європі. Кожну можливість треба використовувати, щоб ми всі у Європі ставали тільки сильнішими", — повідомив він.
 
Президент зазначив також, що очільник зовнішньої розвідки доповів щодо того, як росіяни використовують танкери свого тіньового флоту — не лише для фінансування війни, але й для диверсій та різних дестабілізацій у Європі.
 
За його словами, нещодавні випадки запуску дронів із танкерів — це один із таких прикладів. Наявну в українських служб інформацію передають партнерам.
війна в УкраїніТіньовий флот рфросія окупанти

Останні матеріали

Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Політика
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 08:23
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Cуспільство
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 22:01
Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється