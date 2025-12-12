Черговий "Рамштайн" відбудеться 16 грудня
Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться у вівторок, 16 грудня.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Німеччини.
Цього разу саміт пройде у віртуальному форматі під головуванням Німеччини та Великої Британії. Журналісти зможуть ознайомитися з вступними заявами міністрів оборони Німеччини, Великої Британії та України.
Зазначимо, що попередній "Рамштайн" відбувся очно 15 жовтня.
Це було перше засідання з лютого, на якому фізично присутній був глава Пентагону Піт Гегсет.
Також нагадаємо, що контактна група у форматі "Рамштайн" була створена у березні 2022 року з ініціативи США як координаційна платформа з постачання зброї Україні. Участь у ній беруть понад 50 країн.