ЄС готує санкції проти компаній, що підробляли прапори для російських танкерів

07 жовтня 2025, 17:19
Євросоюз прагне посилити тиск на тіньовий флот та скоротити доходи росії від продажів нафти.

Європейський Союз запропонував запровадити обмеження проти трьох компаній, які надавали фальшиві прапори підсанкційним нафтовим танкерам тіньового флоту рф.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з документами, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, ці компанії надали підроблені прапори Аруби, Кюрасао та Сінт-Мартена щонайменше восьми підсанкційним суднам.

Жодна з цих трьох територій не фігурує в так званому Паризькому реєстрі офіційних прапорів — це означає, що вони насправді не надають таких послуг. У травні Нідерланди попередили Міжнародну морську організацію, що компанії надають підроблені сертифікати від імені Сінт-Мартена.

Запропоновані заходи стануть частиною нового пакету санкцій ЄС, який наразі обговорюється.

Євросоюз прагне посилити тиск на тіньовий флот росії та скоротити доходи москви від продажів нафти. Пакет також включає санкції проти ще близько 120 суден, що збільшує загальну кількість суб'єктів, включених до списку, до понад 560, а також обмеження проти декількох суб'єктів у третіх країнах, які сприяють торгівлі російськими енергоносіями. Санкції ЄС вимагають одностайної підтримки всіх держав-членів, і деталі обмежувальних заходів можуть змінитися до того, як новий пакет санкцій буде офіційно схвалено.

Деякі країни ЄС посилюють перевірку суден, що курсують поблизу їхніх вод, аби ще більше ускладнити поставки російської нафти. Франція минулого тижня зупинила і провела перевірку судна за те, що воно не надало доказів своєї національності. Пізніше президент Франції Еммануель Макрон заявив на саміті ЄС у Копенгагені, що затримання підозрілих нафтових танкерів може завадити діяльності російського тіньового флоту.

Коли буде схвалено новий пакет санкцій ЄС проти росії, наразі невідомо. Можливо, цього не станеться до запланованого на 23 жовтня саміту лідерів країн ЄС. За словами журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, Словаччина наполягає на обговоренні нового пакета санкцій на рівні лідерів ЄС.

нафтаЄвросоюзсанкціі проти росіїТіньовий флот рф

