москва постачає озброєння новій військовій владі Мадагаскару

23 грудня 2025, 09:44
Фото: presstv.com
Вона передала партію стрілецької та протитанкової зброї

росія здійснила постачання озброєння військовому уряду Мадагаскару, який прийшов до влади після жовтневого перевороту, посилюючи свою військову присутність в Африці.

Про це інформує агенція Bloomberg.

За словами спікера Національних зборів Мадагаскару Сітені Рандріанасолоніяко, 20 грудня в міжнародному аеропорту поблизу столиці Антананаріву приземлився літак Повітряно-космічних сил РФ. На борту перебували 40 російських військовослужбовців і 43 ящики зі зброєю.

Зазначається, що вантаж включав штурмові та снайперські гвинтівки, а також протитанкові ракетні установки.

"Метою візиту є зміцнення обороноздатності збройних сил Мадагаскару. Російська делегація підтвердила готовність підтримати країну, зокрема через навчання та нарощування військових спроможностей", - заявив Рандріанасолоніяко.

Видання звертає увагу, що постачання зброї відбувається на тлі активного розширення російської військової присутності на Африканському континенті. Москва укладає угоди про оборонну співпрацю та розгортає підрозділи так званого Африканського корпусу в державах із нестабільною безпековою ситуацією, зокрема в Нігері та Малі.

Крім того, російська делегація провела зустріч із фактичним військовим лідером Мадагаскару Майклом Рандріаніріною. Під час переговорів сторони обговорювали не лише питання безпеки, а й перспективи економічної співпраці.

Раніше Рандріаніріна повідомляв про свою таємну поїздку до Дубая на початку грудня, пояснивши її приховування міркуваннями безпеки.

 
РосіязброяМадагаскар

