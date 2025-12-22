Проте Євросоюз продовжує підтримувати зусилля зі встановлення тривалого миру.

Представники Європейського Союзу не були присутні на мирних переговорах між США та Україною, які відбулися минулого тижня в Маямі. Про це заявив заступник головного речника Єврокомісії Олоф Гілл на брифінгу в понеділок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Брюсселі.

На запитання про участь представників ЄС в останньому раунді переговорів Гілл відповів:

"Наскільки мені відомо, це не так".

Інший речник Єврокомісії, Ануар Ель-Ануні, додав, що ЄС продовжує координувати дії зі своїми державами-членами щодо двосторонніх контактів, спрямованих на досягнення сталого миру в Україні, та вітає всі мирні зусилля.

"Минулого тижня Європейська рада чітко окреслила позицію ЄС: ми підтримуємо всеохопний, справедливий та тривалий мир в Україні на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права. ЄС вітає поточні дипломатичні ініціативи щодо припинення війни та закликає росію погодитися на повне, безумовне та негайне припинення вогню, якому Україна продовжує бути віддана, і розпочати змістовні переговори щодо справедливого та тривалого миру", – підкреслив Ель-Ануні.

Він підсумував, що ЄС та його держави-члени й надалі активно братимуть участь у мирних зусиллях, прагнучи сприяти досягненню стабільного миру.

Зазначимо, що спецпредставник кремля Дмітрієв покинув Маямі без коментарів і анонсував зустріч у москві.