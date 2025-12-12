ЄС гарантує захист банкам у справі російських активів

У відповідь на погрози рф ЄК представила державам правові гарантії.

Європейська комісія представила міністрам економіки країн ЄС правове обґрунтування законності репараційної позики для України та гарантії захисту фінансових установ від потенційних судових позовів з боку росії.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс після засідання Ради ECOFIN у Брюсселі.

За словами Домбровскіса, підготовлений пакет включає юридично стійкі механізми, які враховують зауваження окремих держав-членів, зокрема Бельгії, і забезпечують захист депозитаріїв, у яких зберігаються заморожені російські активи. Він наголосив, що репараційна позика базується на нормах права ЄС та міжнародного права і залежить від виконання Україною необхідних умов.

Єврокомісар підкреслив, що самі активи росії не конфісковуються, а принцип суверенного імунітету дотримується. Заморожені активи Центробанку рф у ЄС, включно з тими, що зберігаються в Euroclear, перебувають під захистом санкційного режиму, який дозволяє європейським депозитаріям компенсувати можливі вилучення їхнього майна росією за рахунок цих активів.

Водночас Домбровскіс визнав, що росія, ймовірно, намагатиметься оскаржувати ці рішення у судах, аби завадити ЄС дотримуватися міжнародного права та просувати зобов’язання Кремля компенсувати збитки, завдані Україні. Саме тому в новій пропозиції Єврокомісія передбачила додаткові інструменти правового захисту для європейських фінансових установ.

Він також заявив, що ухвалення рішення про довгострокове заморожування російських активів створить міцнішу основу для репараційної позики, оскільки позбавить ЄС необхідності продовжувати санкційний режим кожні пів року.

ЄС одночасно працює з країнами G7 та міжнародними донорами над забезпеченням фінансування для України вже у першому кварталі 2026 року. За словами Домбровскіса, партнери вже демонструють прогрес у цьому напрямі.

Міністр економіки Данії Стефані Лозе повідомила, що більшість учасників засідання висловили підтримку підходу Єврокомісії, хоча технічні деталі ще потребують доопрацювання. Вона наголосила, що підтримка України це не лише моральний обов’язок, а й ключовий елемент безпеки Європи.

Сьогодні стало відомо, що Центробанк росії позивається проти Euroclear, де утримуються заморожені активи рф.