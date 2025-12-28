Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США вдруге допомогли Камбоджі й Таїланду припинити вогонь – Трамп

28 грудня 2025, 19:17
Він привітав "обох великих лідерів" Камбоджі та Таїланду з їхнім "блискучим досягненням цього швидкого й дуже справедливого рішення".
Президент США Дональд Трамп стверджує, що його країна допомогла Камбоджі й Таїланду досягти угоди про припинення вогню після того, як бойові дії спалахнули знову, попри підписану за посередництва самого Трампа угоду.
 
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
 
За словами американського президента, "бойові дії між Таїландом і Камбоджею тимчасово припиняться, і вони повернуться до життя в МИРІ, відповідно до нашого нещодавно укладеного початкового договору".
 
Він привітав "обох великих лідерів" Камбоджі та Таїланду з їхнім "блискучим досягненням цього швидкого й дуже справедливого рішення", а США, мовляв, "пишаються тим, що змогли допомогти".
 
"З урахуванням усіх воєн і конфліктів, які я врегулював і зупинив за останні одинадцять місяців, ВОСЬМИ, можливо, Сполучені Штати стали СПРАВЖНІМИ Об'єднаними Націями, які надали дуже мало допомоги або підтримки в будь-якому з них, включно з катастрофою, що зараз відбувається між росією та Україною", — написав Трамп, додавши, що ООН "має почати активно діяти та брати участь у забезпеченні СВІТОВОГО МИРУ!".
війна в УкраїніРосіяросія окупантиСША

