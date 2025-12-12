Центробанк росії позивається проти Euroclear, де утримуються заморожені активи рф
12 грудня 2025, 12:35
Центробанк росії заявив про незаконні дії депозитарію Euroclear, що завдають збитків банку.
Центробанк росії оголосив про позов проти фінансового депозитарію Euroclear у Бельгії, де зберігаються заморожені активи рф.
Про це ідеться у повідомленні банку.
Також серед причин позову — те, що Єврокомісія розглядає механізми прямого або непрямого використання активів Банку росії без його згоди.
Позов подали до Арбітражного суду міста москва.
Нагадаємо, що ЄС "заморозив" російські активи в Європі як відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну. Серед країн Євросоюзу саме Бельгія має найбільшу частку заморожених активів як власник фінансового депозитарію Euroclear, де вони зберігаються.