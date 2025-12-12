Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Центробанк росії позивається проти Euroclear, де утримуються заморожені активи рф

12 грудня 2025, 12:35
Центробанк росії позивається проти Euroclear, де утримуються заморожені активи рф
Фото: з вільного доступу
Центробанк росії заявив про незаконні дії депозитарію Euroclear, що завдають збитків банку.
Центробанк росії оголосив про позов проти фінансового депозитарію Euroclear у Бельгії, де зберігаються заморожені активи рф.
 
Про це ідеться у повідомленні банку.
 
Центробанк росії заявив про незаконні дії депозитарію Euroclear, що завдають збитків банку.
 
Також серед причин позову — те, що Єврокомісія розглядає механізми прямого або непрямого використання активів Банку росії без його згоди.
 
Позов подали до Арбітражного суду міста москва.
 
Нагадаємо, що ЄС "заморозив" російські активи в Європі як відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну. Серед країн Євросоюзу саме Бельгія має найбільшу частку заморожених активів як власник фінансового депозитарію Euroclear, де вони зберігаються.
банквійна в Українізаморожені активи рфросія окупанти

Останні матеріали

Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Як Володимир Клименко врятував
Бізнес & Фінанси
Як Володимир Клименко врятував "Укрінком"
10 грудня 2025, 13:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється