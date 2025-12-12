Центробанк росії позивається проти Euroclear, де утримуються заморожені активи рф

Центробанк росії заявив про незаконні дії депозитарію Euroclear, що завдають збитків банку.

Центробанк росії оголосив про позов проти фінансового депозитарію Euroclear у Бельгії, де зберігаються заморожені активи рф.

Про це ідеться у повідомленні банку.

Центробанк росії заявив про незаконні дії депозитарію Euroclear, що завдають збитків банку.

Також серед причин позову — те, що Єврокомісія розглядає механізми прямого або непрямого використання активів Банку росії без його згоди.

Позов подали до Арбітражного суду міста москва.

Нагадаємо, що ЄС "заморозив" російські активи в Європі як відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну. Серед країн Євросоюзу саме Бельгія має найбільшу частку заморожених активів як власник фінансового депозитарію Euroclear, де вони зберігаються.