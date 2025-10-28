Компанії з країн Балтії таємно заправляють танкери "тіньового флоту" рф

За даними журналістів, до заправлення "тіньового флоту" рф причетні танкери танкери-бункерувальники Rina та Zircone, які належать FB Trade, зареєстрованій у Дубаї.

Мережа компаній з Литви, Латвії та Естонії допомагає заправлятися танкерам "тіньового флоту" росії у Балтійському морі.

Про це йдеться у спільному розслідуванні LRT, 15min, Eesti Ekspress та Neka personīga.

За даними журналістів, до заправлення "тіньового флоту" рф причетні танкери танкери-бункерувальники Rina та Zircone, які належать FB Trade, зареєстрованій у Дубаї. Однак, як з’ясували журналісти, FB Trade насправді пов’язана з балтійською компанією Fast Bunkering, засновником якої є естонський бізнесмен Олексій Чулець. Дочірні компанії бізнесмена працювали у Ризі та Клайпеді.

Журналісти-розслідувачі порахували, що між червнем 2024 та березнем 2025 року Rina та Zircone заправили 177 суден, що перевозити нафту та нафтопродукти, із них щонайменше 159 — заходили до російських портів.

Так, в одному з таких випадків, 17 серпня 2024 року, Zircone заправив танкер Rainbow, який перевозив 37 000 тонн очищеної нафти з російського порту Приморськ до Бразилії. Подібна операція відбулася 14 грудня 2024 року, коли Rina заправила Rainbow паливом по дорозі з Приморська до Лівії.

А втім, жодне зі 177 суден, які обслуговували Rina та Zircone, не перебувало під санкціями під час заправки. Хоча аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря Петрас Катінас зауважив, що бункерувальні компанії повинні самостійно "проводити ретельні перевірки, вести прозору документацію та дотримуватися всіх правових стандартів".

Це, зокрема, передбачає, що бункерувальні компанії повинні перевіряти, чи не має танкер ознак приналежності до "тіньового флоту". До них належать відсутність дійсної страховки, співпраця з підсанкційними компаніями та порушення процедур безпеки на морі.