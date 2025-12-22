Швеція відпустила російське судно, підозрюване у перевезенні зброї з КНДР

Судно продовжує рух уздовж західного узбережжя Швеції.

Швеція після перевірки відпустила російське вантажне судно Adler, яке підозрюють у перевезенні зброї з КНДР для війни проти України.

Про це пише шведське медіа SVT.

Судно затримали у ніч проти 21 грудня, коли воно стояло на якорі поблизу міста Хеганес. Воно та компанія-власник M Leasing LLC перебувають під санкціями Євросоюзу і США. Після перевірки прокурори вирішили не розпочинати розслідування через порушення санкцій.

За даними сервісу морського спостереження VesselFinder, судно продовжує рух уздовж західного узбережжя Швеції.

Як зазначається, судно пов’язане з компанією-власником M Leasing LLC, яка перебуває під санкціями США та Європейського Союзу через причетність до експорту північнокорейських боєприпасів. За даними західних партнерів, ці боєприпаси росія використовує у війні проти України.