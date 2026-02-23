Зеленський заявив про підготовку нових санкцій проти керівництва білорусі

Президент заявив, що Україна продовжить санкційну політику через залучення мінська до війни.

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові санкції щодо керівництва білорусі, зокрема заявив, що сини аляксандра лукашенка також можуть потрапити під них.

Про це він сказав в інтерв’ю білоруському незалежному інтернет-виданню "Зеркало".

Зеленський заявив, що до нього давно звертались є Європи щодо санкцій відносно лукашенка, однак в ОП "мали свої червоні лінії". Однак зараз, врешті вирішили політично продемонструвати ставлення України до того, що він втягується у війну і допомагає владіміру путіну.

"Але це виключно політичні чи економічні кроки, які не стосуються, до речі, фінансів пересічних білорусів. Йдеться виключно про одну цю персону. Але він має це розуміти: ми стежимо, ми продовжуватимемо відповідну політику, якщо лукашенко не схаменеться і не зупиниться", - сказав він.

Зеленський зазначив, що далі Україна розвиватиме цей напрям і санкції торкнуться не лише лукашенка.

"Ми говоримо про його оточення, про його синів і таке інше. І ще одна історія, як я й казав: ми стежитимемо за всією тією військовою допомогою, яку він дає росії", - додав президент.

На запитання журналістів, чи може Україна відкрити кримінальну справу щодо Аляксандра лукашенка, оскільки він сприяє російській армії, Зеленський відповів, що "це питання до інших відомств і всі відповідні органи займатимуться цим напрямком також".